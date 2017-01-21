Nusaybin'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 57 tane kaçak cep telefonu ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, şüpheli bir kişinin üst araması sırasında 49 tane gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirdikleri belirtildi.



Şüphelinin iş yerinde yapılan aramalarda 5'i tuşlu, 3'ü akıllı telefon olmak üzere toplam 8 kaçak telefon daha ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, olayla ilgili yapılan yasal işlemin devam ettiği ifade edildi.