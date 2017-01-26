Nusaybin'in Mahallerinden Cephane Çıktı!

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Mardin'in Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılar sonucu tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor. BOMBA VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Fırat Mahallesi'nde yapılan çalışmada, 3 havan, roketatar, 5 uzun namlulu silah, 6 bomba atar ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara güvenlik güçlerince el konuldu.