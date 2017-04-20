Nusaybin'de Çevre Düzenleme Çalışmaları

İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesi, ilçedeki okul, cami, hastane, resmi kurum ve kuruluşların bahçelerini düzenlemeye devam ediyor.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi Ilıca Sokak'ta yapımı devam eden ve önümüzdeki günlerde ibadete açılması beklenen Hacı Hüseyin Camisi bahçesinde çevre düzenlemesi yaptı.



Cami avlusundaki molozları temizleyen belediye ekipleri, caminin çevresinde bin 100 metrekare parke ve 550 metre bordur taşı döşedi.



Hacı Hüseyin Camisi'nde de çalışmalar sürüyor.