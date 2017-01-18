Nusaybin'de Çamurlu Yol Sıkıntısı Sona Eriyor

Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan İmam Hatip Anadolu Lisesi'nin çamurlu yol sıkıntısı sona eriyor.



Bağlar Mahallesi'nde kangrene dönüşen İmam Hatip Anadolu Lisesi'nin çamurlu yolları Midyat Belediyesi tarafından başlatılan çalışma ile çözüme kavuşturuluyor. Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu'nun talimatıyla Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışlı günlerde küçük bir bataklığa dönüşen ve yaya olarak geçişlerin sağlanamadığı çamurlu yol problemini kökten çözmek için hummalı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, kurumun bütün imkanlarını seferber ederek mahallelinin yıllar süren çilesine son vermekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Geleceğin teminatı çocukların eğitimlerine daha sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Nasıroğlu, "Bundan sonra öğrencilerimiz çamurlu yollarda okula gitmeyecek. Yolu en kısa zamanda bitirip bu çileyi ortadan kaldıracağız. Hedefimiz sıkıntılı diğer yolları asfaltlayıp Midyat halkına en iyi hizmeti sunmaktır" dedi.



Yapılan çalışmaları yakından takip eden Muhtarlık İşleri Müdürü Fethi Geçer de, Nazım Hikmet Caddesi üzerinde karma İmam Hatip Anadolu Lisesi, Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi ve Kocatepe İlköğretim Okulu bulunduğunu söyledi. Geçer, "2014 yılında yürürlüğe giren büyükşehir yasasından sonra 20 metreden fazla olan yollarımızın tamamı büyükşehir belediyesine aktarılmıştı. Ancak 3 yıl içerisinde büyükşehir belediyesinin yapamadığı bu yollar belediye başkanımız Şehmus Nasıroğlu, talimatıyla yapılmaya başlanıldı. Midyat halkı adına başkanımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz artık ayaklarına çamur bulaşmadan okullarına gidebilecekler" diye konuştu.



Yol yapım çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü Şefi Zeyni Üstün ise, "Burada 4 tane kamyonumuz ve 4 tane de iş makinemiz bir haftadan beri çalışıyor. İnşallah en kısa sürede yol çalışmalarını tamamlamayıp vatandaşlarımızı bu sıkıntılarından kurtaracağız" şeklinde konuştu. - MARDİN