Nusaybin'de Bulunan Patlayıcı İmha Edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerince bulunan el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.



Alınan bilgiye göre, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akçatarla Mahallesi'nde boş bir arazide el yapımı patlayıcı bulundu. Bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.



Patlayıcıyı bölgeye getiren terör örgütü mensuplarının yakalanması için operasyon başlatıldı.