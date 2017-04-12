Nusaybin'de Bugüne Kadar 960 Eyp Imha Edildi-yeniden

Nusaybin'de bugüne kadar 960 EYP imha edildi-yeniden(Tür: Yurt)

Nusaybin'de bugüne kadar 960 EYP imha edildi-yeniden

(Tür: Yurt)

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Nusaybin, Eyp
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