Nusaybin'de Bugüne Kadar 960 El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde kısmi olarak sokağa çıkma yasağının sürdüğü bölgede patlayıcı ve mühimmat bulundu. Bulunan el yapımı patlayıcı ile birlikte operasyonlar kapsamında terör örgütü tarafindan tuzaklanan ve bulunarak imha edilen el yapımı patlayıcı sayısının 960'a ulaştığı öğrenildi.



Nusaybin İlçesi'nde, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir mahallelerinde el yapımı patlayıcıların imhası ile tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor. Fırat Mahallesi'nde yapılan aramalarda çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat bulundu. Bulunan patlayıcı madde ve mühimmatlar kontrollü olarak imha edildi.



Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lılarca yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılarda tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının kısmı olarak sürdüğü Abdulkadir Mahallesinde 3 gün içerisinde bulunan, 1 adet 12 kiloluk mutfak tüpü içinde hazırlanmış el yapımı bomba, 4 adet launcher fişeği, 5 adet havan bulundu. Bulunan patlayıcılar kontrollü bir şekilde aynı mahalleye bağlı Kanal Sokak'ta kontrollü bir şekilde imha edildi.



Nusaybin'de düzenlenen operasyonlarda bugüne kadar 960 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildiği öğrenildi.



- Mardin