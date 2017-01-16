TÜMÜ
Haberler Search
Nusaybin'deki Aramalarda 1 Teröristin Cesedi Bulundu

Nusaybin'deki Aramalarda 1 Teröristin Cesedi Bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör eylemlerine karşı gerçekleştirilen arama çalışmalarında 1 teröristin cesedi bulundu. Bölgede arama çalışmalarına devam ediliyor.

Nusaybin'deki Aramalarda 1 Teröristin Cesedi Bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları arama faaliyetleri sırasında 1 teröristin cesedi bulundu.

TERÖRİSTLERİN TUZAKLADIĞI PATLAYICILAR İMHA EDİLİYOR

Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağının kısmen devam ettiği bölgelerde teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Fırat Mahallesi'nde askerler tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin cesedi bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, bölgede arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kürdistan İşçi Partisi, Nusaybin, Patlama, Hastane, Otopsi, P.K.K., Şırnak, Mardin, Terör, Ceset
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads