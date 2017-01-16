Nusaybin'deki Aramalarda 1 Teröristin Cesedi Bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları arama faaliyetleri sırasında 1 teröristin cesedi bulundu.

TERÖRİSTLERİN TUZAKLADIĞI PATLAYICILAR İMHA EDİLİYOR

Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağının kısmen devam ettiği bölgelerde teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Fırat Mahallesi'nde askerler tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin cesedi bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, bölgede arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.