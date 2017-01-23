Nusaybin Belediyesinin Faaliyetleri

İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesi, çalışmalarına hız verdi.



Nusaybin Belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ergün Baysal, Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şafak Kavak tarafından yapılan protokolle, kadın ve gençlere yönelik kültürel ve eğitici kurslar düzenlenecek.



Protokol töreninde konuşan Baysal, kadın ve gençlere yönelik eğitici kursların verilmesi, bilgi ve becerilerinin artmasına yönelik kursların düzenlenmesiyle ilgili protokol yaptıklarını söyledi.



Baysal, "İnşallah belediyemizle ve ilçemizdeki tüm kurum ve kuruluşların iş birliğiyle vatandaşımıza en iyi hizmeti sunacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ise protokol gereği Gülşilav Kadın, Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezinde, bilgisayar programcılığı, çocuk odası, Kur'an-ı Kerim, okuma-yazma, ebru sanatı, ahşap boyama, dikiş-nakış (el sanatları), diksiyon, resim, bağlama, gitar, erbane (bendir), masa tenisi, bale, drama ve hat sanatı gibi 16 kurs açılacağını söyledi.