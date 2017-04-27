Nursaç Doğanışık Konseri
NURSAÇ DOĞANIŞIK KONSERİ etkinliği 2017-04-27 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
NURSAÇ DOĞANIŞIK KONSERİ etkinliği 2017-04-27 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ümraniye
Mekan : İBB Atakent Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Atakent Mah. Atakan Cad. Üstündağ Sok. No: 2 Ümraniye
Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00
Kategori : NURSAÇ DOĞANIŞIK KONSERİ
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io