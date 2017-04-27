Nursaç Doğanışık Konseri

NURSAÇ DOĞANIŞIK KONSERİ etkinliği 2017-04-27 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Nursaç Doğanışık Konseri

NURSAÇ DOĞANIŞIK KONSERİ etkinliği 2017-04-27 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Ümraniye

Mekan : İBB Atakent Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Atakent Mah. Atakan Cad. Üstündağ Sok. No: 2 Ümraniye

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00

Kategori : NURSAÇ DOĞANIŞIK KONSERİ

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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