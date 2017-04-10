Nürnberg ve Münih'te 110 Bini Aşkın Türk Vatandaşı Oy Kullandı

Anayasa değişikliği ile ilgili Bavyera'da kurulan sandıklarda, Nürnberg ve Münih Konsoloslukları görev çevresinde oy kullananların sayısı belli oldu. Buna göre Münih'te 82 bin 683 kişi (yüzde 47.2) Nürnberg'de ise 28 bin 299 kişi (yüzde 43.41) oy kullandı. Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, iki hafta boyunca görevlilerin uzun saatler çalıştığını, oylamanın sakin geçtiğini herhangi bir olay yaşanmadığını belirtti. Oyların tasnif edilmesinden sonra, Nürnberg'deki tüm görevliler birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirdi. - Rnberg