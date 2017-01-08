Nürnberg Uluslararası Cins Köpek Fuarında 3500 Köpek Yarıştı

Taner Tüzün / Nürnberg, 8 Ocak ( DHA ) Almanya'da yeni yılın ilk fuarı olan 43.Cins Köpekler Fuarı ( CACİP 17 ) kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda 3500 köpek yarıştı.



İki gün süren ve iki salonda geçekleşen fuarda, dünyanın 30 ülkesinden gelen cins cins köpekler, sahiplerine ödül kazandırmak için birbirleri ile yarıştı.

Fuar öncesi cins köpekler basına tanıtılırken, Fuar günü köpeklere özel bakım yapıldı ve yarışmalara hazırlandı. Binlerce köpek sahiplerinin sözlerinden dışarı çıkmazken, birbirleri ile de iyi geçinmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Fuarda, ayrıca köpekler için imal edilmiş birbirinde ilginç aksesuarlar satışa sunulurken, köpekler yarışma sıralarını kendilerine ayrılan kabinlerde uslu uslu beklediler.