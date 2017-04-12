Nuri Şahin: Maç Başlayana Kadar Kafam...

İşte Nuri'nin maç sonu sözleri:



Hala patlamanın etkisinde olduklarını söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Olayı o anda anlayamadık. Eve gelince ne kadar şanslı olduğumuzu gördük. Maç başlayana kadar kafam futbol dışında her şeyle doluydu. Skor 3-1'e geldiğinde bir gol altın değerinde olacağını söyledim. Bizler de insanız. Bugün oynamamız gerekiyordu ama insanlar bunu unutmasınlar" ifadelerini kullandı.