Nuri Şahin'den 2 Yıllık İmza
Türk futbolcu Nuri Şahin 2019 yılına kadar imzayı attı.
Borussia Dortmund, Türk futbolcu Nuri Şahin'le olan sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı. 28 yaşındaki futbolcunun adı ciddi şekilde Galatasaray'la anılıyordu.
Adı Galatasaray'la anılan milli futbolcu Nuri Şahin, 16 yıldır formasını giydiği Borussia Dortmund'la olan sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.
2001 yılında Dortmund'a katılan Nuri Şahin, 16 yaşını doldurmadan Bundesliga'da forma giyerek, bunu başaran ilk futbolcu olmuştu. Deneyimli oyuncu aynı zamanda en genç gol atan futbolcu unvanını da kazanmıştı. 2010-2011 sezonunda Bundesliga'da sezonun futbolcusu seçilen Nuri Şahin, Real Madrid ve Liverpool maceralarının ardından yeniden Dortmund'a dönmüştü.
Dortmund patronu Hans-Joachim Watzke, "Nuri'nin bizimle kalmasından dolayı çok mutluyuz. Kendisi iyi bir insan ve Dortmund'u yüreğinde yaşayan birisi" dedi.
İmzanın ardından konuşan Nuri Şahin ise, "Benim Dortmund'da neler hissettiğimi herkes biliyor. Şehirde, stadyumda taraftarlarla birlikte... Dortmund kulübü benim kalbim gibi." diye konuştu.
Sportif direktör Michael Zorc, "Son 2 sezonu şanssız sakatlıklarla geçirmesine karşın iyileşip, genç takımımızın önemli bir parçası oldu. Umuyorum Nuri şimdiki sakatlığını da atlatıp sezon sonuna doğru formasına kavuşacak. Onun yüksek kalitesi, hem futbolcu olarak hem de insan olarak, bizim hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.