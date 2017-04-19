Nuri Okutan TBMM'de Açıklamalard Bulundu 1

Nuri Okutan TBMM'de açıklamalard bulundu 1(Tür: Ankara)

Nuri Okutan TBMM'de açıklamalard bulundu 1

(Tür: Ankara)

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