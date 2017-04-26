Nuri Okutan: Bu Gidiş, Bizi Daha Geriye Götürecek

ISPARTA Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) 'siyasi denetim' kararına ilişkin "Keşke, burada kalabilsek. Bu gidiş, bizi daha da geriye götürecek. Suriye, Irak, Libya ligine bizi iteceğinden endişeliyiz, korkuyoruz" dedi.



Bağımsız Milletvekili Okutan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan günü yapılan anayasa değişikliği referandumunun resmi olarak açıklanmayan sonuçlarını değerlendirdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sonuçlara müdahalede bulunduğunu savunan Okutan, "Eğer bu referandum iptal edilmez ve bu kadar hukuksuzluğa rağmen bu YSK heyeti istifa etmezse Türk demokrasisinin ve ülkemizin içine düşeceği kaostan onu kimse kurtaramaz. Bu nedenle YSK heyeti istifa etmeden, referandum iptal edilmeden adil ve serbest seçim ilkesine geri dönülmeden yeni siyasi parti kurma çalışmalarını da 2019'da seçim kazandırabilecek aday konusunu da, tartışmalarını da anlamsız buluyoruz" diye konuştu.



"KEŞKE BURADA KALABİLSEK"



AKPM'nin, Türkiye'nin siyasi izlemeye alınmasına ilişkin kararına da tepki gösteren Bağımsız Milletvekili Okutan, şunları söyledi:



"Bu noktaya gelmekten fevkalade üzgünüz, üzgünüm. Bu karar hepimizi ilgilendiriyor. Bu kararın alınmasına vesile olacaklardan öte bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bu kabul edilemez bir şey. Hoşumuza gitmedi. Bu çok derin sosyal, ekonomik ve kültürel olumsuzlara karşı karşıyayız. Bunun mücadelesini hepimiz vereceğiz. Ancak bu da gösteriyor ki AK Parti demokratik hukuk devleti olmamız adına geçmişte güzel şeyler de üretti. ve kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili de güzel çalışmaları oldu. Ancak zaman içinde bütün bu verdiklerini geri aldı ve bu tablonun çıkmasına neden oldu, biz geriye düştük. BU haliyle bütün milletin hükümet tarafına hem öfkemiz hem sitemimiz vardır. Keşke burada kalabilsek. Bu gidiş bizi daha da geriye götürecek. Suriye, Irak, Libya ligine bizi iteceğinden endişeliyiz, korkuyoruz" - Ankara