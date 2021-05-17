Nuri Demirağ kimdir?

Cumhuriyet döneminin en önemli sanayicileri arasında kabul edilen ve soyadı Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen Nuri Demirağ, son dönemde tekrar gündeme geldi. Ülkemizin ilk yerli uçağını yapmasının yanı sıra ilk uçak fabrikasının kuruluşu ve ilk yerli paraşüt üretimi gibi birçok konuda başarıları ile anılan Nuri Demirağ kimdir? Nuri Demirağ nerelidir?

İlk uçak fabrikasını kuran ve Devlet Demiryolları inşaatının ilk müteahhitlerinden olan Nuri Bey'e, demiryollarına yaptığı katkıdan dolayı Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Demirağ" soyadı verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sayılı milyonerlerinden olan ve Türkiye'nin kalkınmasında önemli katkıda bulunan Nuri Demirağ hakkındaki detaylı bilgilere haberlerimizde ulaşabilirsiniz.

NURİ DEMİRAĞ KİMDİR?

Nuri Demirağ, Mühürzâde Mehmed Nuri Bey (1886; Divriği, Sivas - 13 Kasım 1957, İstanbul), Türk iş adamı, siyasetçi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları inşaatının ilk müteahhitlerindendir. Türkiye'nin 10.000 kilometrelik demiryolu ağının 1250 km'lik bölümünün inşasını gerçekleştirmiş ve bu nedenle kendisine Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Demirağ" soyadı verilmiştir. Cumhuriyet döneminin sayılı zenginleri arasına girmiş ve hayırseverliği ile tanınmış bir iş adamıdır.

Türkiye'de ilk uçak fabrikasının kuruluşu, ilk sigara kağıdı üretimi, ilk yerli paraşüt üretimi gibi ilkleri gerçekleştiren, İstanbul Boğazı üzerine köprü yapılması, Keban'a büyük bir baraj yapılması düşüncelerini ilk kez gündeme getiren kişidir. Özellikle havacılık sanayisinde başarıları ile anılır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olan Millî Kalkınma Partisi'nin kurucusudur.

Yaşamı

1886 yılında, Sivas'ın Divriği ilçesinde doğdu. Babası Mühürzâde Ömer Bey, annesi Ayşe Hanım'dır. Üç yaşındayken babasını kaybetti, annesi tarafından büyütüldü.

Ortaöğrenimini Divriği Rüştiye Mektebi'nde tamamladıktan sonra okuldaki başarısı nedeniyle öğretmen yardımcısı olarak bir süre kendi okulunda görev yaptı. 1903'te Ziraat Bankası'nın açtığı memurluk sınavını kazanarak Kangal kazasındaki şubeye, bir yıl sonra ise Koçgiri Şubesi'ne atandı. 1906-1909 arasında Erzurum vilayetinde kıtlık yaşanmıştı. Nuri Bey, 1909'da depolarda bırakılan buğday ve tahılları kişisel inisiyatifini kullanarak halka uygun bedelle sattı. Bu yüzden hakkında soruşturma açıldı ve aklandı.

1910'da Maliye Bakanlığı'nın sınavını kazandı ve maliye memuru oldu. Beyoğlu Gelirler Müdürlüğü'nde memur olarak İstanbul'a atandı. Kısa süre sonra Hasköy Mal Müdürü oldu. Maliyenin her kademesinde çalıştı. Bir yandan da Maliye Mekteb-i Âlisi'nde gece derslerine katılarak yüksek öğrenimini yaptı. 1918'de maliye müfettişi oldu. Beyoğlu ve Galata dolaylarında görev yaparken I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış bir devletin memuru olarak bazı hakaretlere maruz kaldı. Bu hakaretleri sindiremediği için istifa etti.

Mesude Hanım ile evlenen Mehmet Nuri Bey'in bu evlilikten Galip ve Kayı Alp adlı iki oğlu, Mefkure, Şukufe, Süveyda, Süheyla, Gülbahar ve Turan Melek adlarında kızları oldu. Drexel Üniversitesi biyomedikal mühendisliği bölümü kurucusu Profesör Doktor Banu Onaral torunudur.