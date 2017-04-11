Sivas'ta mart ayı içinde Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 44 bin 446 yolcu hizmet aldı.



DHMİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2017 Mart ayı havalimanı istatistiklerine göre, mart ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda iç hat yolcu



trafiğinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 43 bin 915 olduğu belirtildi.



Dış hat yolcu trafiğinde yüzde 31 artışla 531 yolcuya ulaşıldığı aktarılan açıklamada, "Toplamda yolcu sayısı yüzde 3 artışla 44 bin 446 oldu. 2017 yılı Mart ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 artışla 320 oldu. Dış hatlar 4 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 6 artışla 324'e ulaştı. 2017 yılı Mart ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yük trafiği ise toplamda 295 ton olarak gerçekleşti. Son 3 aylık sürede ise Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 117 bin 822 yolcu hizmet aldı. Uçak trafiği ise 894 olarak gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.