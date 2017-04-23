Nuri Alço 'Cenazelerin Kadrolu Adamı' Eleştirisine Yanıt Verdi

Yeşilçam'ın efsanevi kötü adamı usta oyuncu Nuri Alço, tam bir kötü gün dostu!

Levent Kırca'dan Tarık Akan'a ve İstemi Betil'e kadar hangi ünlünün cenaze törenine baksak ön safta ya tabuta omuz veriyor ya da aileleri teselli ediyor.

"CENAZELERİN KADROLU ADAMI DEĞİLİM"

Kötü gün dostu sanatçı, "Cenazelerin kadrolu adamı" yorumlarına yanıt verdi: "Gösteriş olsun diye gitmiyorum. Cenazelerin kadrolu adamı değil, vicdan adamıyım."