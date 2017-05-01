Nurettin Rençber
Halk müziğinin sevilen ismi Nurettin Rençber, 2 Mayıs'ta Sabancı Kültür Merkezi'nde sevilen şarkılarını seslendirecek.
Halk müziğinin sevilen ismi Nurettin Rençber, 2 Mayıs'ta Sabancı Kültür Merkezi'nde sevilen şarkılarını seslendirecek.
Detaylar :
İl : Kocaeli
İlce : Merkez
Mekan : Sabancı KM Kocaeli
Mekan Adresi : Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Kocaeli Sanayi Fuar Yanı
Başlangıç Saati : 02.05.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 02.05.2017 22: 00: 00
Kategori : Nurettin Rençber
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io