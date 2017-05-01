Nurettin Rençber

Halk müziğinin sevilen ismi Nurettin Rençber, 2 Mayıs'ta Sabancı Kültür Merkezi'nde sevilen şarkılarını seslendirecek.

Nurettin Rençber

Halk müziğinin sevilen ismi Nurettin Rençber, 2 Mayıs'ta Sabancı Kültür Merkezi'nde sevilen şarkılarını seslendirecek.

Detaylar :

İl : Kocaeli

İlce : Merkez

Mekan : Sabancı KM Kocaeli

Mekan Adresi : Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Kocaeli Sanayi Fuar Yanı

Başlangıç Saati : 02.05.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 02.05.2017 22: 00: 00

Kategori : Nurettin Rençber

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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