Nurdan Torun, 27 Nisan'da CRR'de sahne alacak.



Kütahya Ulu Cami Müezzini Alişan efendi'nin torunu, Hafız ve Müezzin Nuri Bey'in kızı olan Nurdan Torun, Kütahya'da dünyaya geldi. Tasavvuf müziği ve Tasavvuf felsefesiyle yetişti. Mustafa Erses, Neyzen Ekrem Vural, Ahmet Hatipoğlu gibi pek çok hocadan feyz aldı. TRT Radyo sınavlarına girerek istisna akdini ilk girişte kazanmış ve emisyonlarını TRT'de yapmıştır. Müzik çalışmalarına halen devam etmektedir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : CRR Konser Salonu



Mekan Adresi : Darülbedayi Cad.



Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Nurdan Torun



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır