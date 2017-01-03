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Nurdağı'nda Şehit Halisdemir'in Adı Konferans Salonuna Verildi

Nurdağı'nda Şehit Halisdemir'in Adı Konferans Salonuna Verildi

Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Solonu'na şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adı verildi.

Nurdağı'nda Şehit Halisdemir'in Adı Konferans Salonuna Verildi

Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Solonu'na şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adı verildi.

Nurdağı ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca yaptırılan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Solonu, düzenlenen törenle açıldı.

Açılışta, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin seyrini değiştiren ve direnişin sembolü haline gelen Astsubay Ömer Halisdemir'in isminin verildiği salonda slayt gösterisi gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, yaptığı konuşmasında, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anarak şehidin ismini yaşatmak istediklerini söyledi.

Açılışa Belediye Başkan Vekili Ekrem Şentürk de katıldı.

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