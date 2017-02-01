Nurdağı'nda İmam Hatip Platformu Toplantısı Yapıldı

Nurdağı ilçesinde İmam Hatip Platformu Toplantısı düzenlendi.



Nurdağı Belediyesinin Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıya, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Nurdağı Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Şentürk, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı ve Gaziantep İmam Hatip Platformu Başkanı Cuma Güzel, Gaziantep ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yemliha Aksoy, Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman, Nurdağı İlçe Müftüsü Yusuf Ağbayram, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Bali, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akyürek ve bazı belediye meclis üyeleriyle platformun ilçe koordinatörleri katıldı.



Nurdağı Kaymakamı Düzgün, platformun Nurdağı'nda toplanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Eğitimin önemle üzerinde durduklarını ifade eden Düzgün, yapılan görüşmelerde kızların okullara kazandırılması amacıyla Nurdağı Belediye Başkanlığı ile iletişim halinde olduklarını belirtti.



Lokman Düzgün, Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi ve içerisinde devlet parasız yatılı kız yurdu, spor salonu, mescit, konferans salonu ve sosyal alanların yapılmasının planlandığını ifade etti.



Platform Başkanı Cuma Güzel de i·mam hatip okullarının geçmişte yaşanan travmaları atlattığını belirterek, TEOG sınavlarında Türkiye genelinde ortalamaların üzerine çıktıklarını aktardı.



İmam hatip okullarına verilen önemin artmasının sevindirici olduğunu kaydeden Güzel, Nurdağı ilçesinde yürütülen ve planlanan projeler konusunda değerlendirmelerde bulundu.



Katılımcılara Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan kitap hediye edildi.