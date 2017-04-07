Nurdağı Kaymakamı Düzgün'den Çatom'a Ziyaret

Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Çok Amaçlı Toplum Merkezindeki (ÇATOM) kursiyerleri ziyaret etti.





Düzgün, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakkı Güler, Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akyürek ve Yazı İşleri Müdürü Yunus Bahar Nurdağı ile ÇATOM'a ziyarette bulundu.



ÇATOM çalışanlarına teşekkür eden Düzgün, el emeği göz nuru çeşitli ürünlerden oluşan çalışmaları inceledi.



ÇATOM yöneticisi Aysel Karakuş, Kaymakam Düzgün'e kurslar hakkında bilgi verdi.



Karakuş, hasta kabul iş ve işlemleri, kuaförlük, kadın kıyafetleri üretimi, tığ örücülüğü gibi 13 farklı alanda 241 kursiyere eğitim verdiklerini dile getirerek, bu kursların katılımcıların el becerilerini geliştirdiğini belirtti.



Kursiyerler, Düzgün'e yaptıkları çiçek desenli porselen tabağı takdim etti.