Sesi kadar oyunculuğuyla da adından söz ettiren Nurcan Eren, 20 Ocak'ta Mask Live sahnesinde...



Nurcan Eren'in daha küçücük bir çocukken bile istediği tek şey müzisyen olmaktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'ndeki eğitimine devam ederken bir yandan da TRT Gençlik Korosu ve Aroyo Oda Korusu ile klasik batı müziği çalışmaları yaptı. O dönemin en popüler müzik etkinliklerinden biri olan Gülhane Şenlikleri'nin ilkinde düzenlenen yarışmada, bugün ikisi de kendi alanında isim olmuş arkadaşları Ali Otyam ve Turgut Alp Bekoğlu ile kurdukları Pi grubuyla tüm kategorilerde birinci oldular.



Konservatuvardan mezun olduktan sonra İstanbul'da çeşitli gruplarla caz söyledi. 1989 yılında Kent Orkestrası'na girdi ve 3,5 yıl boyunca orkestranın solistliğini yaptı. 1991 yılında o dönemin en popüler gösterilerinden biri olan Yeşil Kabare'ye katıldı ve Ayşen Gruda, Rasim Öztekin, Cem Özer ve Huysuz Virjin'in şovlarında hem şarkı söyledi hem de skeçlerde yer aldı. Aynı dönemde caz performansları devam ediyordu; Hilton, Yeniköy Bilsak ve Sheraton'da programlar yaptı. 1992 – 95 yılları arasında Işın Karaca'yla ikili olarak yerli ve yabancı popüler parçaları seslendirdikleri bar programları oldukça ilgi gördü. Kariyeri boyunca stüdyo ve sahnede; içlerinde Ajda Pekkan, Fatih Erkoç, Tarkan, Burak Kut, Sertab Erener, Özdemir Erdoğan, Zerrin Özer ve Ferhat Göçer'in de yer aldığı birçok isme eşlik eden Nurcan Eren, 2000 yılında vokalist olarak Sezen Aksu'nun orkestrasına katıldı ve 7 yıl boyunca sahnede ve albüm kayıtlarında yer aldı.



Nurcan Eren, Sezen Aksu'nun Alacakaranlık dizisindeki Türkan karakteri için onu Uğur Yücel'e önermesiyle 2003 yılında kendisini kamera karşısında buldu. Bu kariyerinde planladığı bir gelişme değildi ama severek ve isteyerek yaptığı bir işe dönüştü. Üstelik oyunculuğu da kabul gördü ve ardından Ihlamurlar Altında, Pusat, Kavak Yelleri, Bahar Dalları, Babam İçin ve Sultan dizilerinde oynadı, Muhteşem Yüzyıl dizisinin bir bölümüne konuk oldu. İlk uzun metrajlı filmi olan Rıza'daki rolüyle Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'Seçici Kurul Özel Ödülü' aldı. Nurcan Eren aynı rol ile Siyad – Sinema Yazarları Derneği'nin 41. Türk Sineması Ödülleri'nde 'Yardımcı Kadın Oyuncu' kategorisinde birçok eğitimli oyuncuyu



geride bırakarak aday oldu.



Nurcan Eren kimi zaman bir şarkının ruhuna nüfuz eden kimi zaman da bir film karakterine bürünen usta bir yorumcu... Hayatı yorumlayış biçiminde herkesin hemfikir olduğu nokta ise, bunu büyük bir sevgi ve kocaman bir kalple yapıyor oluşu.