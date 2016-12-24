Astrolog Nuray Sayarı, "Enerji Çalışması - Eğitim ve Seminer'i ile 24 Aralık'ta Kentpark Moral Sahne'de sizlerle...



Amaç Soma'da Yapılan Okula Yardım



"Etkinliğin gelirleri ile Soma'da Nuray Sayarı tarafından yaptırılan okula sizler de yardım etmiş olacaksınız.



2016'dan arınıp 2017'ye harika bir geçiş yapmak istiyor musunuz?



2016'da yaşadığınız hiç bir mutsuzluğu ve kötü enerjiyi 2017'ye taşımak istemiyor musunuz?



2016'da sizi üzen tüm olayları unutup 2017'ye arınmış olarak mı girmek istiyorsunuz?



2016'da sizi değersiz hissettiren her şeyden uzaklaşıp 2017'ye en değerli "Siz" olarak mı girmek istiyorsunuz?



2017'de sağlık, para, aşk, mutluluk sizinle mi olsun istiyorsunuz?



Haydi o zaman! Sizi 24 Aralık 2016 Saat: 15.00'da Kentpark Moral Sahne'ye bekliyoruz.



Nuray Sayarı ile birlikte bu harika eğitim, seminer, soru cevap, söyleşi için erken rezervasyon yaptırın."