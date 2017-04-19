Nur Yerlitaş: Nurella'yla, Nur Yerlitaş Arasına Kara Kedi Girdi
Hülya Avşar'a samimi itiraflarda bulunan ünlü modacı Nur Yerlitaş, hedefinin 10 ila 15 kilo vermek olduğunu söyleyip, "Nurella'yla, Nur Yerlitaş arasına kara kedi girdi" dedi.
Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu hafta konuğu ünlü modacı Nur Yerlitaş'tı. Programın yayınlanan fragmanında Yerlitaş'ın samimi itiraflarına yer verildi.
"NURELLA'YLA NUR YERLİTAŞ ARASINA KARA KEDİ GİRDİ"
Hülya Avşar'a içini döken ünlü modacı, "Televizyondaki 'Nuerlla'yla, Nur Yerlitaş arasına kara kedi girdi."dedi.
15 KİLO VERMEK İSTİYOR
Geleceğe yönelik hedeflerini de anlatan Nur Yerlitaş, 10 - 15 kilo vermek istediğini söyledi. Hülya Avşar'ın"Sonra?" sorusuna ise şaka yollu "koca..." cevabını verdi. Stüdyoda yüzler güldü.
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