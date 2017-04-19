Numune Hastanesi Tıbbi Genetik Bölümü İlgi Görüyor

Sivas Numune Hastanesindeki Tıbbi Genetik Bölümünün, hastalar tarafından ilgi gördüğü bildirildi.



Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıbbi Genetik alanında görev yapan Uzman Dr. Özge Aksel Kılıçarslan, genetik polikliniği hakkında bilgi verdi.



Tıbbi Genetik Polikliniğinde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde genetik hastalıkların tanısının konması, izlem şemalarının belirlenmesi, tedavi edilebilecek olanların tedavi edilmesi, genetik hastalıklar bakımından taşıyıcı, hasta ve risk altında olan kişilerin saptandığını belirten Kılıçarslan, şunları aktardı:



"Polikliniğimize en sık ailesel Akdeniz ateşi hastaları, Akdeniz anemisi hastaları, tekrarlayan düşükleri olan hastalar, ailevi kanser öyküsü olan bireyler, doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftler, gebelik takibi sırasında bebekte genetik hastalık şüphesi olan hastalar, boy kısalığı, zeka geriliği, otizm, büyüme gelişme geriliği, doğumsal kas hastalıkları, cinsiyet gelişim bozuklukları, doğumsal bazı fiziksel bozuklukları olan hastalar, Down sendromu gibi kromozomal anomalili hastalar, kendisinde veya ailesinde genetik hastalık riski olan, akraba evliliği yapmış veya yapacak olan bireyler başvurmaktadır."



Yeni Numune Hastanesinde hastaların tıbbi genetiğe meraklı olduğunu ve bu konuda bilgilendirilmek istediklerini vurgulayan Kılıçarslan, şunları kaydetti:



"Hafta içi her gün 09.00-16.00 saatlerinde Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Numune Hastanesi İstasyon Semt Polikliniğinde poliklinik hizmeti veriyoruz. Hastalar polikliniğimize yaş sınırlaması olmaksızın direkt başvurabilecekleri gibi MHRS sisteminden randevu alabilir veya başka bir hekim arkadaşımızın yönlendirmesiyle de başvurabilirler. Çiftlerin mümkünse birlikte gelmelerini istiyoruz. Hasta muayeneleri yaklaşık 30 dakika sürmektedir. Hastalarımızın muayene öncesinde varsa farklı hastanelerde yapılmış tetkiklerini yanlarında getirmeleri ve genetik hastalığa sahip bireyler başta olmak üzere diğer aile bireyleri hakkında detaylı bilgilere sahip olmaları bize muayene sırasında yardımcı olmaktadır."



Hastaları poliklinikte değerlendirdikten sonra ön tanısı konulan genetik hastalığın tanı ve tedavi yöntemleriyle tekrarlama riski hakkında genetik danışmanlık hizmeti verdiklerini de bildiren Kılıçarslan, "Henüz laboratuvarımız olmadığından dolayı genetik test için hasta örneklerimizi dış merkeze gönderiyoruz. Sonucu mutlaka hastanın kendisine genetik danışmanlık ile veriyoruz. Genetik danışma sırasında genetik hastalığın tanı, takip ve tedavi yöntemleri, hastalığın gelecekte hastayı ve çocuklarını nasıl etkileyeceği hakkında bilgi veriyor, ailenin sorularını yanıtlıyoruz. Genetik hastalığın tanısının konması ile uygun tedavi, yaşam tarzı değişikleri ile hastalık riskinin azaltılmasını, hasta çocuk sahibi olma riskinin gebelik sırasında ve öncesinde yapılan genetik testle saptanabilmesini, diğer aile bireylerinin erken tanı ve tedavisini sağlamış oluyoruz." ifadesinde bulundu.