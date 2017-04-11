Numan Kurtulmuş: Yeni Sistemde Kaoslar Olmayacak

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği ile dağılmış olan yürütme yetkilerini tek bir mekanizmanın elinde toplamayı amaçladıklarını belirterek, "Biz sorumsuz cumhurbaşkanlığı müessesesini kaldırıyoruz, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın dağılmış olan yürütme yetkilerini tek bir mekanizmanın elinde topluyor, ona da yüksek miktarda sorumluluk yüklüyoruz. Hesap verebilir olmayı getiriyoruz" dedi.



16 Nisan Pazar günü yapılacak olan anayasa değişikliği referandum u öncesinde Çankırı'nın Kurşunlu İlçesi'ne gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde, seçim otobüsü üstünden kalabalığa seslendi.



Beraberinde AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, Çankırı Milletvekilleri Muhammed Emin Akbaşoğlu, Hüseyin Filiz, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç bulunan Kurtulmuş şunları söyledi:



"16 nisan referandum unun ne kadar önemli olduğunu, sonraki süreçte çok daha iyi anlayacağız. Çünkü Türkiye, çok daha hızlı bir şekilde büyüyecek. Türkiye yeni sistemle birlikte ekonomik krizlerle karşılaşmayacak, siyasi istikrarsızlıklarla, kaoslarla karşılaşmayacak. İkide bir siyasi sisteme müdahale eden askeri darbelerle karşılaşmayacak, vesayet odaklarının siyasete müdahalesiyle karşılaşmayacak. Hiç kimse bir daha aklının ucundan dahi 15 Temmuz benzeri bir darbe teşebbüsünde bulunmayı geçiremeyecek. Bu memlekette, bir takım otel odalarında, Güneş Motel benzeri hükümet pazarlıkları yapılamayacak. Kirli pazarlıklarla, birtakım adam satın almalarla tehditler, baskılarla ne hükümet kurulacak, ne de hükümetler yıkılacak. Bundan sonra 25 günlük, 3 aylık, 5 aylık hükümetleri bu ülke görmeyecek."



'HESAP VEREBİLİR OLMAYI GETİRİYORUZ'



Anayasadaki yeni düzenlemenin bir kişiye çok yetki vermek değil, dağılan yetkilerin tek elde toplanması olduğunu anlatan Kurtulmuş, mevcut anayasada cumhurbaşkanının yetkilerine dikkat çekerek şöyle dedi:



"Biz sorumsuz cumhurbaşkanlığı müessesesini kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanı ve başbakanın dağılmış olan yürütme yetkilerini bir tek mekanizmanın elinde topluyor, ona da yüksek miktarda sorumluluk yüklüyoruz. Hesap verebilir olmayı getiriyoruz. Meclise ve kanunlar karşısında gerektiğinde mahkemelere hesap verme imkanı getiriyoruz."



- Kurşunluçankırı