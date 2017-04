Numan Kurtulmuş'tan İslam ülkelerine "Kudüs" eleştirisi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Osmanlı Döneminde Kudüs Uluslararası Sempozyumu'nun açılışına katıldı



İSTANBUL - Osmanlı Döneminde Kudüs Uluslararası Sempozyumu'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İslam ülkelerini eleştirerek "Bundan 10 yıl öncesine gittiğimiz zaman Kudüs davası İslam topluluklarının her birisi için siyasetin bir numaralı maddesiydi. Bu dönemlerde neredeyse hiçbir İslam ülkesinin gündeminde ne Kudüs meselesi vardır ne Filistin davası vardır" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen "Osmanlı Döneminde Kudüs Uluslararası Sempozyumu"nun açılışı Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla yapıldı.Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma Kurtulmuş'un yanı sıra Kudüs Platformu Başkanı Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, sempozyumun koordinatörü Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Tomar, Kudüs hakkında akademik çalışmalar yapmış olan dünyanın birçok ülkesinden gelen çok sayıda akademisyen katıldı. Sempozyumda uzun yıllar boyunca Osmanlı Devleti himayesinde olan Kudüs'ün tarihi, sosyal ve siyasi yapısı konuşuldu. Kudüs'ün geçmişten bu güne geldiği noktanın değerlendirilmesinin yanı sıra Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, İslam ülkelerini Filistin'de yaşananlara duyarsız kalmakla eleştirdi. Kurtulmuş, İsrail parlamentosundaki yasama komisyonunun, ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasına ilişkin kararını siyasi baskı olarak nitelendirdi.

"Kudüs bir turnusol kağıdıdır"

Kudüs'ün son dönemlerde İslam ülkelerinin gündeminde olmadığını ifade edenBaşbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,"Maalesef bu gün Kudüs'te İsrail işgali altında, siyonist işgali altında olan Kudüs'te daha genel anlamda Filistin topraklarındaki işgalin sonuçlarını hep beraber görüyoruz. Çok değil bundan 10 yıl öncesine gittiğimiz zaman Kudüs davası İslam topluluklarının her birisi için siyasetin bir numaralı maddesiydi. Ortaya çıkan yeni tabloda özellikle İslam coğrafyasının dışarıdan işgallerle ve içeriden iç çatışmalarla darma dağınık olduğu bu dönemlerde neredeyse hiçbir İslam ülkesinin gündemine ne Kudüs meselesi vardır ne Filistin davası vardır. Kudüs bir takım acılar içinde kıvranırken tarihin hiçbir döneminde dünya insanlığın başka yerlerinde insanlar huzur ve rahat içinde yaşıyor olmadılar. Bu anlamda Kudüs bir turnusol kağıdıdır. Kudüs'te barış olduğu zaman dünyada barış oldu" ifadelerini kullandı.

"Knessed'de alınan karar Kudüs'te ezan yasağının diriltilmesidir"

İsrail'de gündeme gelen ezan yasağı ile ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Yatsı namazından sabah namazının bitimine kadar henüz uygulaması başlama ama Knessed'de alınan karar Kudüs'te ezan yasağının diriltilmesidir. Ezanın yasaklanmasıdır bu bir siyasi baskı olarak Filistin halkının üzerinde demokrasinin kılıcı gibi tutuluyor. Yaklaşık bin beş yüz Filistinli tutsağın açlık grevine girdiği bir dönemdeyiz. Bu açlık grevi sırasında maalesef her türlü baskı ve eziyetle açlık grevinin sonlandırılmasına çalışılıyor. Bu açlık grevinin kapısında da televizyonda gördünüz onlarla dalga geçer gibi hem hakları baskı altında tutuluyor hem de orada kebaplar yenilerek orada etler, köfteler yenerek o insanlara manen hakaret ediliyor. Bugünün Kudüs'ü böyle de bugünün dünyasının da bundan farklı kalır tarafı yok" dedi.

"İslam yasaklanmalı Müslümanlar Avrupa Kıtası'ndan dışarı atılmalı diyor"

Avrupa Kıtası'nda yer alan ülkelerin başka ülkelerden gelen vatandaşlara karşı tutumlarını eleştiren Kurtulmuş, "Dünyanın en medeni yeri oradaki birkaç milyon yabancıya tahammül edemiyor Avrupa Kıtası, hani özgürlük vardı, hani barış vardı. Hani diğer dinlere saygı vardı, Türkler dışarı diye duvarlara yazıyor, camilerin kapılarına haç işaretleri koyuyor. Parlementoda birinci ikinci parti olan çok oy alan partilerin başkanları çıkıyor İslam yasaklanmalı Müslümanlar Avrupa Kıtası'ndan dışarı atılmalı diyor" şeklinde konuştu.

Sempozyumda konuşan Kurtulmuş ardından Suriyeli sanatçı Adnan Alahmad'ın küratörlüğünü üstlendiği "Tuvalde İz Bırakan Kudüs" adlı serginin açılışını yaptı. Sergi hakkında yetkililerden bilgi alan Kurtulmuş, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kudüs hakkında akademik çalışmaları bulunan birçok akademisyenin buluştuğu Osmanlı Döneminde Kudüs Uluslararası Sempozyumu, 30 Nisan'da yapılacak oturumlarla sona erecek. Sempozyum kapsamında, Kudüs'te Osmanlı Hakimiyeti ve Gayrimüslimler, Eğitim ve Arşivler, 19'uncu Yüzyılda Kudüs, Kudüs'te Osmanlının Son Günleri, Vakıflar ve İlmi Hayat ve Mimari gibi başlıklar altında Kudüs konuşulurken o döneme dair bilinmeyenler gün yüzüne çıkartılacak.

