Numan Kurtulmuş Şehit İslam Çubuk'un Cenaze Törenine Katıldı

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 30 yaşındaki İslam Çubuk Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, hemşehrisi olan şehidin cenaze törenine katıldı.

"TÜM MİLLETİMİZİN BAŞISAĞOLSUN"

Twitter'dan açıklama yapan Kurtulmuş, "Ünyeli hemşehrimiz Şehit Uzm.Çvş. İslam Çubuk'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına metanet diliyorum. Tüm milletimizin başısağolsun. Bir kere daha ant içiyoruz ki bu memlekete kast etmiş olan bütün düşmanlarımıza Allah'ın izniyle diz çöktüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş'un Twitter paylaşımı:

