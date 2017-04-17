Numan Kurtulmuş, "Ohal 3 Ay Daha Uzatılacaktır"
Numan Kurtulmuş, "OHAL 3 ay daha uzatılacaktır" -"MGK kendi uhtesinde olan OHAL'in uzatılmasıyla ilgili konuda Bakanlar Kurulu'na tavsiye kararında bulundu.
Numan Kurtulmuş, "OHAL 3 ay daha uzatılacaktır"
- "MGK kendi uhtesinde olan OHAL'in uzatılmasıyla ilgili konuda Bakanlar Kurulu'na tavsiye kararında bulundu. Bu karar ele alınarak Çarşamba saat 01.00'den itibaren OHAL'in 3 ay uzatılmasıyla ilgili yazı kaleme alındı ve Bakanlar Kurulu kararı imzalandı. Konu TBMM'ye gelecektir ve onayıyla 3 ay daha uzatılacaktır"
-"Resmen belirtmesiyle birlikte hemen Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. 18 maddenin her birisi hemen uygulamaya konulacak"
-"OHAL Türkiye için bir fantezi değildir"
-"Terör örgütleriyle mücadele sürdürülmeli. Bu Türkiye'nin güvenlik meselesidir"
ANKARA- Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, açıklamada bulundu.