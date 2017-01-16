Numan Kurtulmuş: Nisan Başında Referanduma Gidilir

Referandum tarihi için son dakika açıklaması geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş yeni anayasa değişikliği tekliflerinin Meclis'te kabul edilmesi halinde olası referandum için tarih verdi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, anayasa değişiklik görüşmelerinin tamamlanmasından sonra nisan ayı başında referandum yapılabileceğini söyledi.

NİSAN BAŞINDA REFERANDUM

Kurtulmuş, "İlk turdaki sonuçlar ikinci turun aynasıdır. Mümkün olan en kısa sürede referanduma gidilmesi gerekir. Zannediyorum ki mümkün olan en kısa sürede Nisan ayı başında referanduma gidilecektir." dedi.

"CHP MUHALEFET YAPACAĞIM' DERKEN KENDİNE ZARAR VERİYOR"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, A Haber'de soruları yanıtladı. Kurtulmuş, Meclis'te muhalefetin engellemeleri hakkında, "Muhalefetin kürsüyü işgal etmesi, milletvekilini ısırması kabul edilemez. 2. tur oylamalarında muhalefet Türkiye'yi rezil edecek görüntülerden uzak durmasını temenni ediyoruz. CHP, muhalefet yapacağım derken, bu görüntülerle kendilerine zarar veriyor" dedi.

"TÜRKİYE REFERANDUMA GİDİYOR"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, "Meclis bu konuyu çözemezse erken seçime gidilir denildi. Şu aşamada erken seçimi telafuz etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Türkiye referanduma gidiyor" ifadelerini kullandı.

"ADİL ÖKSÜZ ESAS OĞLAN DEĞİL"

Numan Kurtulmuş, FETÖ'nün firari ismi Adil Öksüz'le ilgili de bilgi verdi. Kurtulmuş, "Adil Öksüz'ün esas oğlan olmadığını düşünüyorum. Adil Öksüz'ün peşine takılınırak diğer isimlerin üstü örtülmeye çalışılıyor" dedi.

REİNA SALDIRISI

Kurtulmuş, "Reina saldırısının son derece planlı, bir istihbarat örgütünün de içinde olduğu bir eylem olduğu ortada" dedi.

DÖVİZDEKİ DALGALANMA

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Önümüzdeki haftalarda kur normal seviyelere inebilir, Türkiye ekonomisi kur baskısını aşabilecek sağlam yapıya sahip" diye konuştu.