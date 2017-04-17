Numan Kurtulmuş, "(Mühürsüz Zarf İddiası) Bununla İlgili Muhatap Ysk'dır.
Numan Kurtulmuş, "(Mühürsüz zarf iddiası) Bununla ilgili muhatap YSK'dır.
Numan Kurtulmuş, "(Mühürsüz zarf iddiası) Bununla ilgili muhatap YSK'dır. Biz bu konunun tarafı değiliz. YSK gerekli açıklamayı yapmıştır"
-"Resmi gazetede yayınlandığı zaman Cumhurbaşkanımız isterse Ak Parti'nin üyesi olabilir"
-"18 maddenin bir önce tamamlanması gerekir. Bütün sistemin sahibi milletimizdir"
-"Bu bir parti seçimi değildir. Bu sonuçlarla herhangi bir partinin oylarının kıyaslanması doğru değil"
ANKARA (İHA)- Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, açıklamada bulundu.