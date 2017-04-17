Numan Kurtulmuş, '(Mühürsüz Zarf İddiası) Bununla İlgili Muhatap Ysk'dır.

Numan Kurtulmuş, "(Mühürsüz zarf iddiası) Bununla ilgili muhatap YSK'dır. Biz bu konunun tarafı değiliz. YSK gerekli açıklamayı yapmıştır"

-"Resmi gazetede yayınlandığı zaman Cumhurbaşkanımız isterse Ak Parti'nin üyesi olabilir"

-"18 maddenin bir önce tamamlanması gerekir. Bütün sistemin sahibi milletimizdir"

-"Bu bir parti seçimi değildir. Bu sonuçlarla herhangi bir partinin oylarının kıyaslanması doğru değil"



ANKARA (İHA)- Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, açıklamada bulundu.