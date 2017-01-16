Numan Kurtulmuş: Endişeye Gerek Yok

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AHaber canlı yayınında ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamalarda kurlarda siyasi manipülasyonların olduğunu ifade ederek, "Türkiye ekonomisine ilişkin negatif bir durum yok; çok fazla derin endişeler içinde olunmamalı" dedi.

"GELECEK HAFTALARDA DOLAR NORMAL SEVİYEYE İNER"

Kurtulmuş, kurdaki değişikliklerin suni olduğunu söylerken, "Bu değişimler suni de olsa enflasyon ve büyüme hedeflerimizi etkileyebilecek bir durum. TCMB'nin araçları var, bunu kullanıyor; siyaset güçlü şekilde yoluna devam ettikçe kurdaki değişiklikler de sürmez. Önümüzdeki haftalarda kur normal seviyelere inebilir, Türkiye ekonomisi kur baskısını aşabilecek sağlam yapıya sahip. Ama genel çerçevede büyük bir sıkıntı görmüyorum, Türkiye bunu aşacak güçtedir" diye konuştu.