Nükleer Karşıtı Platform 31. Yılında Çernobil Felaketi'ni Hatırlattı

– Nükleer Karşıtı Platform, yaptığı basın açıklamasında, Çernobil felaketinin 31 yılında yetkililere sorumluluklarını bir kez daha hatırlatarak, yaşam ve çevre felaketi yaratacak, pahalı elektrik üretecek, Türkiye'yi daha da dışa bağımlı hale getirecek olduğunu belirtilen nükleer santrallerden vazgeçmeye davet etti.



1970'li yıllarda yapımına başlayan nükleer santrallerin, 26 Nisan 1986 yılında yaşanan Çernobil Felaketi sonrasında yapımının hız kestiğini ve kapanan santral sayısının açılan santral sayısından yüksek olduğunun altını çizen Nükleer Karşıtı Platform, 31 yıl önce yaşanan bu felaket sonrasında yaşanan can kayıpları ve çevre felaketinin tam bir envanteri halen çıkartılamamış olduğunu belirtti.



Çalışmada, 260 bin metrekarelik bir alanın 31 yıl sonra dahi insan girişine kapalı olduğunu ve halen bölgeden, çevreye radyasyon yayılmasını engellemek için projeler yürütüldüğü belirtildi.



350 bin kişilik bir nüfusu bölgeden göç etmek zorunda bırakan bu felaketten Türkiye'nin de etkilendiğini söyleyen platform, 6 yıl önce yaşanan Fukuşima kazasının da etkisiyle, Batı'nın mevcut santralleri kapatarak nükleer enerji alanından uzaklaştıklarını söyledi.



Nükleer santrallerin ortaya çıkardığı radyoaktif atıklar konusunda halen teknolojik bir çözüm bulunamadığını söyleyen platform, gelişmiş ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini ve sadece gelişmekte olan ülkelerin nükleer enerji alanında yatırım yaptığını belirtti.



Güvenlik maliyetlerinin de yükselmesiyle nükleer santrallerin birim maliyeti en yüksek olan elektrik üretim tesisleri olduğunu bildiren platform, yap işlet devret yöntemiyle yapılan nükleer enerji santrallerinin elektrik ihtiyaçlarının yüksek fiyatlardan karşılanması anlamına geleceğini söylüyor.



Yetkililere Çernobil ve Fukuşima felaketlerini bir kez daha hatırlatan Nükleer Karşıtı Platform, nükleer enerji santrallerinin yaşam ve çevreye zarar verme potansiyelini, yüksek maliyetli elektrik üretimini ve ülkeyi daha da dışa bağımlı hale getireceği sebepleriyle Türkiye'yi nükleer enerjiden vazgeçmeye davet etti. - İstanbul