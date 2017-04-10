Nükleer Enerji: Türkiye ve Dünya" Konferansı

Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ), "Nükleer Enerji: Türkiye ve Dünya" konulu bir konferans düzenlendi.



Prof. Dr. Hikmet Aybar, BEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, uranyum yakıt verimliliği hakkında bilgi verdi.



Konferansa, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Erol Yılmaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Resul Acar, BEÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.



Prof. Dr. Hikmet Aybar'a, konferansın ardından Zonguldak Belediye Başkan Vekili Erol Yılmaz teşekkür plaketi verdi.