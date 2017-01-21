Güçlü sesiyle Nükhet Duru CRR Konser Salonu'nda sevenleriyle buluşuyor.



1970'li yılların ortasında müzik dünyasına gazinolarda şarkı söyleyerek adım atan Nükhet Duru, 40 yıldır hiç ara vermeksizin sahne üzerinde. 70'lerde "Beni benimle bırak", "Anılar", "Melankoli", "Ben sana vurgunum" gibi hit şarkılarla adını zirveye yazdırdı. 80'lerde "Söyletme beni", "Sevda", "Destina", 90'larda "Mahmure", "Yasaksa yasak", "Biz göçmüşüz" onun sesinden dillere düşen şarkılardan sadece birkaçı...



Gazino, turneler, halk konserleri, plak ve televizyon çalışmalarının yanı sıra, tiyatro ve müzikal oyuncusu olarak da uzun yıllar sahneye çıktı. "Karmen", "Cahide", "Yedi kocalı hürmüz", "İstanbulname" gibi önemli müzikallerde başrol oynadı. Sahnede seyirciyle kurduğu sıcak diyalog, neşeli ve esprili hali ve tavrının yanı sıra yüksek şarkıcılık performansıyla da her zaman tercih edilen isimlerden biri oldu.



Türkiye'de pop müziğin "dört yapraklı yoncası" denilince akla gelen isimlerden biri olan Nükhet Duru, hem 40 yıldır sevilen ve dinlenilen, klasikleşmiş şarkılarının, hem de 60'lı yıllardan bu yana Türk popunun unutulmayan şarkılarının yer aldığı bir repertuvarla dinleyici karşısına çıkacak. Türkiye'de yaşayan herkesin ortak hafızasına yer etmiş, ezbere bilinen ve söylenen, daima hatırlanan şarkılar, usta bir yorumcunun sesi ve nefesiyle sahnede tekrar hayat bulacak. Nükhet Duru, akustik konserini, sohbeti ve esprileriyle de renklendirecek.