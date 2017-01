Nüfus Müdürlüklerinde Çipli Kimlik Kuyruğu

Türkiye'de yeni çipli kimlik kartları için başvurular başladı. Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. Yetkililer, değiştirme işleminin en az 3 yıl süreceğini hatırlatarak, nüfus cüzdanı yıpranmamış ve aciliyeti olmayan kişileri zaman içerisinde randevu alarak gelmeleri konusunda uyardı. Fotoğrafçılar da biyometrik fotoğraf çekimi için fazla mesai yapıyor.



2 Ocak tarihinden itibaren yeni kimlik kartları için başvurular alınmaya başlandı. Yeni kimliklerini bir an önce almak isteyen vatandaşlar da nüfus müdürlüklerine akın edince uzun kuyruklar oluştu. Bazı vatandaşlar randevu ile gelirken bazı vatandaşlar ise müdürlüğe gelip kuyruğa girmeyi tercih ediyor. Nüfus Müdürlüklerine bir adet fotoğraf ile yapılan müracaatlarda, TC Kimlik kartı verilecek vatandaşın parmak izi, el-damar izi, el ayası izi alınıyor. Bu verilerle birlikte biyometrik fotoğrafı da dijital ortamdaki nüfus kütüğüne aktarılıyor. Bir kişinin işlemi yaklaşık 20 dakika sürüyor.



Nüfus ve Vatandaşlık Çanakkale İl Müdürü Ayten Bulunmazer, uygulama nedeniyle yoğunluk yaşandığını söyledi. Bulunmazer, "İletişim ve alt yapı ağı TUBİTAK tarafından sağlanan Türk mühendisleri tarafından vatandaşa ulaşımında gerçekten çok güvenlik önleminin alındığı güzel bir sistem kuruldu. Kimlik sahteciliğinin tamamen önüne geçecek bir alt yapı ağı oluşturuldu. 2017 itibariyle, sayın Cumhurbaşkanımızın da vatandaşa verdiği bilgi doğrultusunda başladık tüm Türkiye genelinde uygulamaya. Şu anda tüm ilçelerimizde TC kimlik kartımız verilmekte. Türkiye genelinde tüm eski nüfus cüzdanlarımızın gerektiği malumunuz. Onun için uzun bir süreye yayılması gerekiyor. Her kesin bir anda kimliğinin değişmesi tabi ki mümkün olmayacak. Bu nedenle kimlik kartları çok eski olmayan, nüfus cüzdanları çok eskimemiş olanların acele etmemesinde yarar var. Herkes bir anda talepte bulununca nüfus müdürlüklerinde çok aşırı yığılmaya neden oluyor. Vatandaşımızın da uzun süre beklemesine sebep oluyor. Çok acil olanlar, kayıp olanlar, yeni alınacak cüzdanları hemen veriyoruz. Çok aciliyeti olmayanların, zaman içerisinde randevu olarak yenilemeleri daha uygun olacak. Vatandaşımızın da mağduriyeti önlenecek, yığılmaların da önüne geçilecek" dedi.



Vatandaşın başvuru sırasında eski nüfus cüzdanıyla birlikte bir adet biyometrik fotoğrafını getirmesi gerektiğini hatırlatan Bulunmazer, "16 TL TC kimlik kartımızın ücreti var. Eğer kimlik kartını kayıp etmişlerse, bunun 32 TL uygulaması var. Türkiye genelinde uygulama 2 Ocak itibariyle başladı. Tamamının değişmesi için en az 3 yıllık süreç uygun görülüyor. Bir kişinin verilerinin girilmesi 20 dakika sürüyor. Parmak izi, el damar izi ve el ayası izi alınıyor. Biyometrik fotoğrafı elektronik ortamdaki nüfus kütüklerimize yüklüyoruz. Kişinin fotoğrafı da artık nüfus kütüklerimizde mevcut olacak. TC kimlik kartını, ilk aldıktan sonra, bir dahakine Türkiye'nin neresinde olursa olsun alabilir" diye konuştu.



Fotoğrafçılar da yoğun mesaide



Yeni kimlik kartı başvurularının başlamasıyla birlikte, fotoğrafçılarda da biyometrik fotoğraf mesaisi başladı. Çanakkale'de hizmet veren fotoğrafçı Feridun İşci, "Şu anda genel olarak biyometrik olarak isimlendirildi ama kurum ve kuruluşlara göre değişiyor fakat kimlik olarak bahsedersek 5x6 ebadında Türkiye'nin çoğu illerinde sabitlenmiş. Bu ebat üzerinden müşterilere hizmet verilmekte. Genelde direk biyometrik diye isimlendirildiği için kurumlarda biz hangi kurum olduğunu mutlaka soruyoruz. Biyometrik ebadını ona göre uyguluyoruz. Fakat tabi şu anda yeni yılın girmesiyle birlikte, sosyal medyada da yayınlandığı gibi kimlikler yenileniyor. Ona istinaden bir yoğunluk var. Geçen sene ile şu anda fiyat farkımız yok. Türkiye genelinde çoğu ilde fiyatlar sabit. Yoğunluk olacak kazanç sağlayalım gibi bir düşüncemiz yok. Hizmetimizi en iyi şekilde yansıtmak için fiyatlarımızı değiştirmedik. Şu anda minimum 4 vesikalık olarak veriyoruz. 15 TL ücreti. 4'er olarak katlanıyor, fiyatları da 4 tane 15, 8 tane 20, 12 tanesi 25 TL diye devam ediyor" dedi.



Yeni kimlik kartlarını almak için nüfus müdürlüğüne gelen vatandaşlar da uygulamadan memnun. Yeni kartların bir çok işlevi olduğunu da hatırlatan vatandaşlar, kartlarına bir an önce kavuşmak istediklerini belirttiler. - ÇANAKKALE