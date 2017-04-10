Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda Değişiklik

Türkiye'de eşlerin ikamet bildiriminde sıkıntılara neden olan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 48. Maddesinde değişiklik yapıldı. Artık farklı adreste ikamet edip eşinin yanına taşınan kadın ya da erkek için ikamet edilen adrese posta yolu ile kurum tarafından bildirim yapılacağı belirtildi.



Yapılan değişiklikle birlikte daha önce evli olup farklı adreslerde ikamet eden çiftlerin aynı adrese ikamet bildirmesi için yanına taşınılacak olan eşin de nüfus müdürlüğüne gelip imza verme şartı değiştirildi. Başka bir adresten eşinin bulunduğu adrese ikametini aldırmak isteyen kişinin artık tek başına gidip nakil yaptırabilecek.



5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 48 maddesinde daha önce "Adresin birlikte oturma gerekçesiyle bir başka kişi tarafından beyan edilmesi halinde, ilgilinin halihazırda o adreste oturan kişi ile birlikte müracaatı halinde beyanı kabul edilir. Birlikte müracaatın mümkün olmaması halinde adreste halihazırda oturan kişinin oturduğu yerin yöneticisi ya da muhtar tarafından birlikte oturduğuna ilişkin yazılı beyan istenir" maddesine "Ancak evlilik birliği devam ettiği halde halihazırda ayrı konutlarda oturan eşlerden birinin diğer eşin adresine yerleşim yeri adres bildiriminde bulunması durumunda birlikte müracaat alınmayacaktır. Söz konusu bildirim işleme alınarak nüfus müdürlüğünce diğer eşe bildirim yazısı gönderilecektir. Herhangi bir şikayet veya beyandan şüphe duyulması halinde kanunun 60'ıncı maddesi gereğince işlem yapılacaktır" denildi. - AYDIN