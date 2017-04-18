Nuceyfi Bağdat Büyükelçisi Yıldız ile Görüştü

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile bir araya geldi.



Görüşmenin ardından Nuceyfi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ikilinin "siyasi ilişkiler, Musul'u kurtarma operasyonu ve kentin geleceği ile Büyükelçi Yıldız'ın geçen hafta Necef ve Kerbela'ya gerçekleştirdiği ziyaretleri" ele aldığı belirtildi.



Açıklamada Nuceyfi'nin "Telafer'de durum çok hassas. Buranın kurtarılması ve kontrol dışı eylemlere izin verilmemesi için Sünni ve Şiiler (Türkmenler) birlikte hareket etmeli ve araziyi de bunlar kontrol etmeli." ifadelerini kullandığı ve Musul'un yeniden imarı konusunda Türkiye'den katkı sağlamasını istediği kaydedildi.



Sincar'da sorun göstergesi



Musul'un batısından kaçan sivillerin sayısının her geçen gün arttığını belirten Nuceyfi'nin, "Sincar'daki PKK varlığından dolayı sorunların çıkacağı yönünde göstergeler söz konusu. Bunun yanında Telafer'deki durum, Ninova Ovası ve azınlıklar sorunu da var. Tüm bunlar halkın iradesine saygı çerçevesinde bir çözümü gerektiriyor. Bu iradeyi inkar etmek ve atlamak bizi hiçbir şekilde çözüme götürmez. Ninova Muhafızları, Musul'un doğusundaki operasyonlarda orduyla birlikte hareket etti ve arazi kontrolünden uzaklaştırılması dahil verilen tüm askeri emirleri yerine getirdi. Bu da söz konusu yapının ciddiyetini gösteriyor." değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, "Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı ülkedeki siyasi taraflarla uzlaşının sağlanması meselesine de değindi ve bu konuda hazırladıkları çalışma belgesinin kamuoyuna duyurulmasının seçimlerden sonraya bırakılabileceğini dile getirdi." denildi.



Görüşmede Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ın da "Nuceyfi'nin milli duruşundan övgüyle bahsettiği, terörle mücadele ve yeniden imar konularında Türkiye'nin Irak'ın yanında olduğunu söylediği" aktarıldı.