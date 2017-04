Nu Jazz'ın Köklü İsmi Waldeck, İlk Kez Ankara'da!

WALDECK @ANKARA

TARİH: 3 Mayıs 2016/ ÇARŞAMBA

MEKAN: IF PERFORMANCE HALL

SAAT: 21.00



Çocukluk yıllarından itibaren müziğe büyük bir ilgi duyan Klaus Waldeck, ilk EP'si "Northern Lights"ta yer alan "Aquarius" parçasıyla dikkatleri üzerine çekti. Projesi "Pressure Drop"ta İngiliz acid caz grubu Incognito, Moby, Joy Malcolm ve Brian Amos gibi isimlerle çalışan Waldeck, ilk albümü "Balance of The Force"u 1998'de yayımladı. Müzik kariyerine, Electro Swing hareketine yön veren "Ballroom Stories"in de aralarında yer aldığı yedi albüm sığdıran Waldeck, son olarak "Gran Paradiso" albümüyle hayranlarının karşısına çıktı. Savaş sonrası İtalya'sının stilini yansıtan ve tüm dünyada popüler olan aşk şiirlerine gönderme yapan yeni albümünün ardından Waldeck, 3 Mayıs'ta IF PERFORMANCE HALL'de sahne alıyor.

Altus Kültür-Sanat organizasyonu, Avusturya Büyükelçiliği destekleriyle gerçekleşecek konserin biletleri, www.biletix.com ve Biletix yerel satış noktalarında.

Altus Arts & Culture proudly presents!

One of Trip-Hop's renowned names, Austrian WALDECK will perform in Ankara for the first time.



Showing a great interest in music from the very early years, Klaus Waldeck drew interest with the track "Aquarius" from his debut EP "Northern Lights". Waldeck worked with big names like the British acid jazz band Incognito, Moby, Joy Malcolm and Brian Amos for his project "Pressure Drop", and released his first album "Balance of The Force" in 1998. In his career, Waldeck released seven albums in total, including "Ballroom Stories" which shaped the Electro Swing movement. His latest album is named "Gran Paradiso". His new album reflects the style of post-war Italy, and refers to the world renowned love poems. Waldeck will take the stage at IF PERFORMANCE HALL on May 3rd.