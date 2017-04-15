NTV Spor'dan Emre Gönlüşen, beIN Sports'a Geçtiğini Açıkladı

NTV Spor'un başarılı isimlerinden Emre Gönlüşen artık beIN Sports'ta olacağını açıkladı.

"YENİ BÜYÜK HEYECAN"

Sosyal medya hesabından haberi duyuran Gönlüşen, "NTVSpor'a veda ediyorum,güzel insanlarla 9 yıl,mutluluk ve gururla harika tecrübeler yaşadım Sıra yeni büyük bir heyecanla beINSports'ta" ifadelerini kullandı.

Emre Gönlüşen'in yanı sıra spiker Ali Okancı da beIN Sports kadrosuna katıldı. beIN Sports daha önce NTV Spor'dan İsmail Şenol'u da kadrosuna katmıştı.