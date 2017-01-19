Ntso Kapadokya Tanıtımlarına Devam Ediyor

Nevşehir'de oluşturulan, fuarlara ortak katılım ve ortak tanıtım kararları kapsamında İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenen Fitur Turizm fuarına Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Habil Uluer katıldı.



Bu sene 37'ncisi düzenlenen ve Türkiye'nin her sene turizm camiasının büyük önem verdiği fuara, Turizm Bakanlığı'na ait alanda Kapadokya olarak stand açıldı. Hem İspanya turizm sektörünün hem de dünyanın pek çok yerinden turizmcilerin katılım gerçekleştirdiği fuarda Kapadokya Bölgesine ait tanıtıcı bilgiler dağıtılacak.



2016 yılında bölgenin hak ettiği turist sayısına ulaşamadığını ama bunun tanıtımlar vasıtası ile aşılmaya çalışıldığını belirten NTSO Yönetim Kurulu Üyesi Habil Uluer fuar hakkında şu değerlendirmelerde bulundu. Uluer, "Bölgemizin dünyada bir eşi daha yok, bir çok destinasyon çeşitliliği var ama Kapadokya'mız dünya da bir tane. Bunun kıymetini bilmeli ve daha çok turist çekebileceğimizin farkına vararak doğru tanıtımlar yapmalıyız.Özellikle Avrupa piyasasında ülkemize karşı bir güvensizliğin oluştuğu ve turistlerin gelmek görmek istese de ülkemizin yanlış tanıtılması ve meydana gelen vahim olaylar neticesinde bu ülkelerden artık eskisi gibi turist alamadığımız aşikar. Biz işte tam bunun için buraya geldik. Gerek Büyükelçimiz gerekse Bakan Yardımcımız da fuara katılarak hem bizlere hem de katılımcı turizmcilere güven aşılamaya çalışıyorlar. Ben buradan bu fuara katılarak ülkemizi doğru tanıtmak için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Malumunuz oluşturulan ortak bir bütçe ile birçok belediyemiz ve kamu kurumumuzla birlikte belirlenen fuarlara katılarak hem ülke hem de Kapadokya tanıtımı yapıyoruz. Bu sene İspanya fuarına katılma görevi Odamıza verildi. Bizde burada arkadaşlarımla birlikte elimizden geldiğince ülkemizin güvenli bir ülke olduğunu ve bölgemizin eşsiz güzelliklerini anlatmaya çalışıyoruz" dedi. - NEVŞEHİR