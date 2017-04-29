NTO'dan Vali Yardımcısı Adil Nas'a Ziyaret

Nizip Ticaret Odası heyetini karşılayan Vali yardımcısı Adil Nas, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ayrıca her yerde ilçenin birçok sorunu ilgili makamlara ileterek çözüm bulmaya çalışan Nizip Ticaret Odası yöneticilerine teşekkür etti.

Yapılan ziyaret ile ilgili bilgi veren NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ise, bizler de Nizip Ticaret Odası olarak Sayın Gaziantep Vali Yardımcımız Adil Nas beye Nizip'e hoş geldiniz demek için buradayız. Sayın vali yardımcımızın da dediği gibi Nizip'in sorunları ile ilgili görüşmeler yapacağız. Bizler Nizip Ticaret Odası olarak görevimiz olsun veya olmasın memleketimiz için her zaman elimizi taşın altına koyan bir kurumuz. Burada bulunduğunuz süre ve bundan sonraki dönemlerde de memleketimizin gelişmesi için faydalı işler yapacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile sayın kaymakamımız Harun Sarıfakıoğlulları'na da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." diyerek ev sahipliğinden dolayı Gaziantep Vali yardımcısı Adil Nas'a teşekkür etti.

Gerçekleşen ziyarete NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Polat, NTO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali Karabacak, Osman Alpaslan, Ersin Özdemir, NTO Meclis Üyeleri Ali Kaya, Mehmet Yiğit, Mustafa Polat, Mehmet Dağlı, Fatih Öztürkmen, Mustafa Kaya, Hüseyin Yaprak, NTO Danışma Kurulu Üyesi Abdullah Altınbaş, NTO üyesi Murat Benzer ve NTO Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu da katıldı.