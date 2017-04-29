NTO' dan dan Jandarma Komutanı Resul Çot'a Ziyaret

Görevine yeni atanan İlçe Jandarma Komutanı Resul Çot'a başarılar dileyen Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü; Nizip halkı vatanına milletine sadık ve ilçede görev yapan kamu görevlilerine sahip çıkan bir millettir. Bizler de Nizip Ticaret Odası adına Kamu kurum ve kuruluşlarıyla geçmişte işbirliği içerisinde çalışılarak başarılı işlere imza attık. Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de kamu kurum ve kuruluşlarımız ile bizi ilgilendiren veya ilgilendirmeyen her konuda işbirliği içerisinde çalışmaya hazırız. Ortak akılla hareket etmek ilçemizin ve ülkemizin faydasına olacaktır. Nizip Ticaret Odası olarak birçok faaliyetler içerisindeyiz. Odamız üyelerine ve ilçemizin sosyal hayatına katkı sağlamak için çalışmalarımız hız kemeden devam edecektir." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Jandarma Komutanı Resul Çot ise, "Nizip ilçesinin Türkiye'deki diğer ilçelere göre daha fazla geliştiğini görüyorum. İlçe diğer bölgelerden çok fazla göç almasına rağmen kendi sorunlarını kendi içerisinde çözmektedir. İnşallah işbirliği içerisinde vatandaşlarımızın da desteğiyle görevimizi layıkıyla yerine getireceğimize inanıyorum. Bugün bizleri ziyaret eden Nizip Ticaret Odası başkanlarına ve üyelerine teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Gerçekleşen ziyarete NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Polat, NTO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali Karabacak, Osman Alpaslan, Ersin Özdemir, NTO Meclis Üyeleri Ali Kaya, Mehmet Yiğit, Mustafa Polat, Mehmet Dağlı, Fatih Öztürkmen, Mustafa Kaya, Hüseyin Yaprak, NTO Danışma Kurulu Üyesi Abdullah Altınbaş, NTO üyesi Murat Benzer ve NTO Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu da katıldı.