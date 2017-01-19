Nsw Başbakanı Baird Siyaseti Bırakıyor

Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde başbakanlık görevini yürüten 48 yaşındaki Mike Baird, politikadan emekliye ayrılacağını duyurdu.



NSW Başbakanı Baird, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından siyasi kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Eyalete başbakan olarak hizmet vermenin muazzam bir onur olduğunu belirten Baird, "Başından beri siyasette fark yaratmak için bulunduğumu ve sonrasında da başka bir alanda devam edeceğimi açıkça belirttim. Kamusal hayatta 10 seneki görevimden sonra, bu an benim için geldi." ifadelerini kullandı.



NSW'de 2014 yılı nisan ayından bu yana başbakan olarak görev yapan Baird'in yerine gelecek hafta Liberal Parti toplantısında yeni parti lideri ve başbakanın seçilmesi bekleniyor.