Novatek'in İlk Çeyrek Karı Yüzde 39 Azaldı

Rusya'nın en büyük ikinci doğalgaz şirketi Novatek'in ilk çeyrek net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 azalarak 71,1 milyar rubleye gerilediği bildirildi.



Novatek'ten yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-mart döneminde şirketin toplam cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 154,6 milyar rubleye yükseldi.





Şirketin net karının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 azalarak 71,1 milyar rubleye düştüğünün belirtildiği açıklamada, kar oranındaki gerilemenin ana nedeni olarak geçen yıl Yamal LNG projesindeki hisse satışı gösterildi.



Novatek geçen yıl şirketin en önemli projelerinden Yamal LNG'deki yüzde 9,9'luk hissesini Çinli İpek Yolu Fonu'na 1,1 milyar avroluk bedelle satmıştı.



Yüzde 18,2'si Fransız enerji şirketi Total'e ve yüzde 9,4'ü Gazprom'a ait olan Novatek, aynı zamanda Rusya'nın en büyük özel doğalgaz şirketi konumunda bulunuyor.