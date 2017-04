Nova Muzak - Charlemagne Palestine & Rhys Chatham Duo - Grouper

Borusan Sanat ve KOD Müzik işbirliğiyle müzik hayatımıza yeni bir soluk kazandıran Nova Muzak serisi, 2011'in Kasım ayında başlayan yolculuğuna bu yıl da devam ediyor.



20.30 Kapı Açılışı



21.00–22.00 Grouper



22.15–23.45 Charlemagne Palestine & Rhys Chatham Duo



Nova Muzak #21 başlıklı konsere, daha önce duyurulduğu üzere This is not This Heat katılmayacaktır. Konserde Charlemagne Palestine & Rhys Chatham Duo yer alacaktır. Dileyen izleyicilerimiz bilet iadesini Biletix üzerinden gerçekleştirebilir. Charlemagne Palestine & Rhys Chatham Duo



Amerikan çağdaş müziğinin en renkli karakterlerinden biri olarak kabul edilen Charlemagne Palestine'nin müzikal hayatı 1960'lı yıllar boyunca klavsenci olarak görev aldığı Manhattan'daki Saint Thomas Episkopal kilisesinde başladı. Yetmişli yıllar boyunca ses ve hareket üzerine çalışmalar gerçekleştiren Paletsine, kariyeri boyunca Tony Conrad, Terry Jennings, Michael Gira (Swans), Pan Sonic gibi pek çok isimle oldukça değerli işbirliklerine imza attı. Çalışmalarında oyuncak ayılar ve eşarplar da dahil olmak üzere bazı sembolik nesneleri imza olarak kullanan sanatçı müziğini bu semboller ile betimliyor.



Müzikal kariyerine Gustav Leonard ve Glenn Gould gibi isimlerin piyano akortçusu olarak başlayan multi-enstrümantalist Rhys Chatham ünlü elektronik müzik sanatçısı Morton Subotnick ve çağdaş müzik ikonu Le Monte Young ile tanışması sonucu avangard sulara daldı. Chatham'ın yolu Charlemagne Palestine ile 1974'te, Tony Conrad ve Terry Jennings gibi isimlerin de bulunduğu Fundamental D Group'ta kesişti. İkili yaklaşık 40 yıl sonra yeniden bir araya gelerek Brüksel'de ünlü çağdaş müzik firması Sub Rosa için Youuu + Mee + Weee adlı bir kayıt gerçekleştirdi. İkilinin bu seferki durağı, Borusan Müzik Evi.



Grouper



Grouper, Portlandlı müzisyen Liz Harris'in solo müzik projesi. "Ambient" sözcüğü Grouper'ın müziğini tanımlamak için ilk akla gelen sözcük olabilir. Dingin bir atmosfer, bazen gitar, bazense piyano üzerine vokali ve hassas, duygulu kimliğiyle kısa sürede dinleyiciyi hipnotize eden bir müzik bu.



Bir besteci olan babası aracılığıyla çağdaş klasik müziği ve eski dönemlerin müziğini tanımış, sevmiş olan Harris 2005 yılında ilk albümünü CD-R olarak yayımladı. Grouper adıyla 2008'de Dragging A Dead Deer Up A Hill albümünü çıkarıp çok beğeni topladı. Bu tarihten sonra oldukça üretken dönemler geçiren, bazen müziğini modern performans sanatlarıyla birleştiren ve farklı disiplinlerden sanatçılarla birlikte çalışmalar da yapan Grouper'ın 2014'te çıkan onuncu ve sonuncu stüdyo albümünün ismi ise Ruins.



Bazen Cocteau Twins ve His Name Is Alive gibi grupları, bazen de Gesualdo ve Monteverdi gibi Rönesans bestecilerini çağrıştıran müziğiyle Grouper, 29 Nisan'da Borusan Müzik Evi'nde.



KOD Müzik işbirliğiyle



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Borusan Müzik Evi



Mekan Adresi : İstiklal Cad. Orhan Adlı Apayadın Sok. No: 1



Başlangıç Saati : 29.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Nova Muzak - Charlemagne Palestine & Rhys Chatham Duo - Grouper



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır