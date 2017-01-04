Nougat, Bir Galaxy S7'ye Daha Geliyor!

Galaxy S6, Galaxy S7 ve Galaxy Note 5'in ardından Samsung Galaxy S7 Active de GFX Bench'in veritabanında Android 7.0 çalıştırırken yakalandı. Bu, Nougat güncellemesinin Galaxy S7 Active'deki testlerinin son aşamaya ulaşmış olabileceğinin bir işareti.



Herhangi bir cihazın model bilgilerini değiştirerek onu hız testi sonuçlarına eklemek, çok zor bir iş değil. Ancak Samsung'un Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için beta programı kapsamında birkaç beta yapısı yayınladığını biliyoruz. Buradan yola çıkarak Galaxy S7 Active'in de Android Nougat güncellemesinde önemli yol kat etmiş olması muhtemel.







Android Nougat'ın ne zaman S7 Active'e ulaşacağına dair bir bilgi ise şimdilik yok. Ancak Samsung, Android 7.1.1 güncellemesini Galaxy S7 ve S7 Edge'e bu ay getirmek için var gücüyle çalışacağını söylemişti. Galaxy S7 Active'in bunun hemen ardından güncellenmesi beklenebilir.